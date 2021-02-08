МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, изучающие версии происхождения COVID-19, обнаружили в китайском городе Ухань «важные улики», передают РИА Новости.

Сообщается, что непонимание того, как вирус передался от летучей мыши к человеку, привело к спекуляциям, что штамм мог вырваться из института вирусологии, расположенного в Ухани. Ученые узнали, почему коронавирус мутирует

Версия, согласно которой вирус проник в окружающую среду из лаборатории с максимальной степенью защиты, опровергнута научной группой, куда входит нью-йоркский зоолог Петер Дашак

По словам ученого, группа сделала ряд находок в процессе обследования рынка морепродуктов в городе Ухань. Группа, состоящая из 14 человек, сотрудничала с экспертами из КНР.

Ученые посетили «горячие точки», откуда могло начаться распространение коронавируса в 2019 году.

Согласно выводам исследователей, уханьский рынок мяса и морепродуктов не мог стать источником первых заражений. Дальнейшие наблюдения выявили случаи COVID-19, не связанные с рынком.

Тем не менее, специалисты обнаружили в этом месте «ключевые подсказки» для дальнейшего исследования происхождения COVID-19. При этом подробности пока не сообщаются. Дашак продолжит работу в Ухани до 10 февраля.

"То, что я видел, уже говорит мне, что есть реальные подсказки о произошедшем. Надеюсь, что мы сможем дать точное объяснение к концу этой поездки", — подытожил ученый, обратив внимание, что на выяснение происхождения вируса нужно время.

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