МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Водопроводная вода хлорируется для нейтрализации микроорганизмов, вследствие чего в ней могут оставаться следовые концентрации хлорорганических соединений, являющихся канцерогенами, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. Доктор Мясников назвал самый полезный продукт питания

По его словам, такие вещества имеют свойство накапливаться, их очень сложно выводить из организма, и воду, прежде всего ту, которую пьют дети, лучше фильтровать.

"Никакие другие способы – кипячение, отстаивание – не очищают от них. Лучше самое простое устройство кувшинного типа иметь дома хотя бы для детей. Если для взрослого человека не опасно пить воду из-под крана, то у детей эти вещества могут дать кумулятивный эффект. В некоторых городах, где коммунальные службы безудержно хлорируют воду, получается огромная концентрация хлорорганики, и, если ее не очищать, впоследствии практически гарантирована онкология. Это самое опасное, что может быть", – сказал Гончар.

Во многих российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, вода по качеству превосходит водопроводную воду в большинстве стран, и взрослому такую воду можно пить без ограничений. Тем не менее, для детей дополнительная очистка в виде фильтрации не будет лишней, отметил эксперт.

Если в налитой в стакан воды видна мутная взвесь, то, скорее всего, это растворенные газы – кислород, азот. Жидкость отстоится, и они улетучатся, пояснил эксперт.

"Если образуется накипь, то это соли жесткости – соли кальция и магния, которые являются строительным веществом для ногтей, волос и зубов. То есть это самое безобидное, что может быть в водопроводной питьевой воде", – пояснил Гончар.

Напитки получаются наиболее ароматными, а блюда – вкусными, если они приготовлены на дистиллированной, родниковой или талой воде. Чем меньше солей растворено в жидкости, тем больше рестораторы ее ценят, отметил эксперт.

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