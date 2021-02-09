МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Клиенты сервиса "СберЗдоровье" в 2020 году чаще всего записывались к гинекологу, дерматологу и лору, говорится в исследовании компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследователи предсказали рост спроса на страхование

"СберЗдоровье" в начале января проанализировало записи своих клиентов в клиники за 2019 и 2020 годы, а также провело опрос врачей сервиса. Общее число клиентов компании сегодня превышает 7,5 миллиона человек.

"Гинеколог, дерматолог и ЛОР (отоларинголог) — самые востребованные специалисты у россиян за 2020 год", — выяснили эксперты. На четвертом месте по числу обращений россиян находится невролог, а на пятом — психолог, психотерапевт и психиатр. В десятку лидеров также вошли терапевт, гастроэнтеролог, уролог, окулист и проктолог.

При этом самый заметный рост обращений в прошлом году был зафиксирован к пульмонологу — число заявок за год подскочило на 50%, травматологу — на 48%, терапевту — 28%, трихологу — 27% и урологу — 19%. "Динамика обращений к пульмонологам, терапевтам и трихологам объясняется в большинстве случаев коронавирусом", — поясняют в компании.

Эксперты пришли к выводу, что россияне в 2020 году в целом стали более ответственно относиться к своему здоровью: многие стали обращаться к специалистам не только при появлении симптомов какого-либо заболевания, но и консультировались с врачами и проходили обследования, чтобы убедиться, что они здоровы.

"Часть пациентов обратилась к специалистам из-за давно беспокоивших их симптомов или болезни, на лечение которой в обычном ритме жизни не всегда хватало времени. В 2020 многие люди работали удаленно и использовали эту возможность, чтобы посещать врачей, например, до или после рабочего дня. Еще часть пациентов, лишившись возможности полноценно планировать отпуск, уделяли больше времени обследованиям и плановым посещениям специалистов", — добавляют эксперты.

Читайте также:

Юрист объяснил, как сэкономить на лечении в другом регионе