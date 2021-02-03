МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость медицинских услуг в регионах может быть ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге, поэтому в некоторых случаях экономичней получить медицинские услуги именно в регионе или даже получать их бесплатно, если они оказываются в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Об этом рассказала агентству "Прайм" медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.

"Если рассматривать коммерческие медицинские организации, то медицинский туризм развивается уже давно, а самые востребованные направления в этой отрасли — стоматология и косметология", — отмечает эксперт.

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По словам эксперта, существенную выгоду можно получить даже с учетом всех затрат, в том числе и расходов на проезд.

В настоящее время уже сформировался глобальный рынок медицинских услуг со своей инфраструктурой (медицинским менеджментом, органами аккредитации, агентствами медицинского туризма и туроператорами, специалистами в сфере медицинских путешествий).

"В условиях глобальной экономической конкуренции феномен медицинского туризма заставляет медицину развиваться быстрыми темпами за счет современных технологий и улучшения обслуживания пациентов", — заключила юрист.

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