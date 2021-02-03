2021-02-03T01:01:00+03:00
2021-02-03T01:01:03+03:00
2021-02-03T01:01:00+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210203/832947065.html
Юрист объяснил, как сэкономить на лечении в другом регионе
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость медицинских услуг в регионах может быть ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге, поэтому в некоторых случаях экономичней получить медицинские услуги именно в регионе или... ПРАЙМ, 03.02.2021
медицина, здоровье, стоматология, медуслуги, регионы, туризм, новости, бизнес, общество
https://1prime.ru/images/83294/70/832947038.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83294/70/832947038.jpg
https://1prime.ru/images/83294/70/832947034.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83294/70/832947034.jpg
https://1prime.ru/images/83294/70/832947022.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83294/70/832947022.jpg
https://1prime.ru/society/20210131/832932456.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость медицинских услуг в регионах может быть ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге, поэтому в некоторых случаях экономичней получить медицинские услуги именно в регионе или даже получать их бесплатно, если они оказываются в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Об этом рассказала агентству "Прайм" медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.
"Если рассматривать коммерческие медицинские организации, то медицинский туризм развивается уже давно, а самые востребованные направления в этой отрасли — стоматология и косметология", — отмечает эксперт.
Цены в регионах на эти услуги значительно ниже, иногда "более чем на пятьдесят процентов от стоимости аналогичных услуг в городах федерального значения".
По словам эксперта, существенную выгоду можно получить даже с учетом всех затрат, в том числе и расходов на проезд.
В настоящее время уже сформировался глобальный рынок медицинских услуг со своей инфраструктурой (медицинским менеджментом, органами аккредитации, агентствами медицинского туризма и туроператорами, специалистами в сфере медицинских путешествий).
"В условиях глобальной экономической конкуренции феномен медицинского туризма заставляет медицину развиваться быстрыми темпами за счет современных технологий и улучшения обслуживания пациентов", — заключила юрист.
Читайте также:
Инфекционист назвал сроки ослабления масочного режима в России