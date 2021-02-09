МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Коронавирус может стать причиной частичной потерей слуха, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Врач рассказал, откуда к осени будет коллективный иммунитет от COVID-19

"Коронавирусная инфекция не проходит бесследно. Она воздействует и на органы слуха. Может произойти воспаление слуховой трубы. Сначала воспаляется слизистая оболочка полости носа, затем воспаляется носоглотка, там открывается глоточное устье слуховой трубы и воспаление устремляется в слуховую трубу. Это приводит к закрытию просвета, и человек глохнет, у него появляется ощущение оглушенности", – объяснил врач.

По его словам, инфекция может причинить вред слуху не только через воспалительные процессы, но и влияя на нервные окончания.

"Второй момент в том, что коронавирусная инфекция поражает нервные окончания, в том числе и волосковые клетки слухового нерва. К великому сожалению, уже достаточно большое количество обратившихся людей, у которых развивается неврит слухового нерва. Это не острое состояние, когда человек глохнет, а постепенное снижение слуха", – уточнил Зайцев.

Если у человека возникли такие нарушения, то нужно непременно обратиться к врачу, предупредил врач.

"Надо обязательно лечить хотя бы потому, что слуховая труба находится в самой середине черепа. Рассчитывать на самовыздоровление, то есть "поболело и прошло", как при насморке, не стоит. Если вы чувствуете, что после перенесенной коронавирусной инфекции у вас что-то не так со слухом, то это прямое показание, чтобы пойти к врачу", – подчеркнул Зайцев.

Читайте также:

В ФРГ объяснили интерес к "Спутнику V" "катастрофой" с другими вакцинами