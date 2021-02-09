МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В ФРГ власти присматриваются к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" из-за наблюдающейся в Евросоюзе "катастрофы" с распространением препаратов других производителей, пишет публицист Константин Экнер в статье для журнала Spectator. Путин оценил успехи России в создании вакцин от коронавируса

Если европейские регуляторы утвердят российскую вакцину, она будет четвертой по счету на европейском рынке после препаратов компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

"Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной "Спутник V". Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты", — говорится в статье.

Экнер отмечает, что европейские регуляторы по-прежнему относятся с настороженностью к вакцине AstraZeneca.

Он также сослался на публикацию в авторитетном медицинском журнале Lancet, где говорится об обнадеживающих результатах третьей фазы клинических исследований "Спутника V". Отмечается, что они показали высокую безопасность вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента. По словам автора статьи, это новость стала причиной "бурной активности" в ФРГ.

"В Германии с одобрением восприняли возможность получения еще одной вакцины, поскольку в стране растет недовольство медленным ходом вакцинации", — подчеркнул журналист.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что в Москве идут переговоры о возможности налаживания производства российской вакцины в ФРГ. Также появилось подтверждение, что российские разработчики связались с немецкой IDT Biologika, чтобы обсудить вопрос о совместном производстве "Спутника V" на предприятии в федеральной земле Саксония-Анхальт.

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