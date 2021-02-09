МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. У многих людей после вакцинации от COVID-19 появляется ложное чувство безопасности, однако расслабляться нельзя – наоборот, следует усилить бдительность, предупредил в эфире радио Sputnik вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина", кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Врач рассказал, откуда к осени будет коллективный иммунитет от COVID-19

По его словам, прививка не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится сам и не заразит других.

"Человек, который сделал прививку, может подумать, что он больше не может быть заразным и не может сам заразиться. Но это неправда. После прививки все равно есть небольшой риск заражения, хотя если оно и произойдет, то болезнь не будет протекать в тяжелой форме", — отметил врач.

Также, по его словам, человек сам может быть источником инфекции и представлять опасность для окружающих.

"Поэтому после вакцинации, наоборот, надо усилить бдительность. Во-первых, если дома не все привиты. Во-вторых, есть люди, которые восприимчивы к коронавирусу и еще не переболели. То есть человек, который сделал прививку, должен понимать, что спас себя, но никак не снизил риск для окружающих", – пояснил Тимаков.

В первые дни после вакцинации, по словам врача, нужно быть особенно внимательным к своему состоянию. Нельзя исключать вероятность того, что прививка сделана в момент, когда у человека протекает инкубационный период какого-либо инфекционного заболевания. Реакцию на вакцину легко спутать с симптомами болезни. В ФРГ объяснили интерес к "Спутнику V" "катастрофой" с другими вакцинами

"Человек, который сделал прививку от коронавирусной инфекции, может, теоретически, находиться в инкубационном периоде и действительно заболеть каким-то вирусным заболеванием, теми же ОРВИ, гриппом или коронавирусом. Сам отличить их симптомы от прививочной реакции он не сможет и будет думать, что это реакция на прививку, а на самом деле у него может протекать инфекционное заболевание. В таком случае ему нужно будет консультироваться с врачом для назначения терапии", – отметил Тимаков.

Нельзя скрывать от медиков наличие каких-либо симптомов после прививки. Если возникают аллергические реакции, высокая температура, сильно выраженные головные или мышечные боли, одышка, кашель, насморк, боли в горле, особенно если эти реакции длительные, больше трех-пяти дней, нужно обратиться к врачу. Это может быть уже не реакция на прививку, а признаки заболевания, подчеркнул Тимаков.

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