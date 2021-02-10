МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Британские специалисты изучают две новые мутации коронавируса, одна из которых "вызывает беспокойство", передает Sky News. Ученые узнали, почему коронавирус мутирует

Штамм вируса Е484К с локализацией в Бристоле упомянут в докладе консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам. Специалисты не исключают, что он может распространяться с большей скоростью и сопротивляться действию вакцин.

Вторая мутация обнаружена в Ливерпуле. Ее отнесли к категории "изучаемых вариантов".

В настоящее время в Великобритании циркулируют четыре вариации вируса, которые относятся к "вызывающим беспокойство".

В то же время, как отмечается, эксперты пока мало знают о новых штаммах.

В середине декабря прошлого года стало известно об обнаружении в Британии новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Эксперты подтвердили, что она распространяется быстрее и требует от людей большей осторожности. При этом свидетельств, что у заболевания, вызываемого этим штаммом, больше летальность или у него более тяжелое течение, не найдено. После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.

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