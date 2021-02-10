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Иммунолог рассказала, что антитела — не главное для иммунитета к COVID
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В случае появления новых мутаций коронавируса, против которых существующие вакцины будут недостаточно эффективны, есть основания считать, что у привитых и переболевших будет... ПРАЙМ, 10.02.2021
тестирование на антитела к covid-19, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев — ПРАЙМ. В случае появления новых мутаций коронавируса, против которых существующие вакцины будут недостаточно эффективны, есть основания считать, что у привитых и переболевших будет работать механизм иммунной памяти, который позволит защитить организм, рассказала в интервью РИА Новости иммунолог, заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор Полина Степенская.
В настоящее время, по мнению иммунолога, нет и причин сомневаться в эффективности вакцины против существующих мутаций.
"В чем проблема коронавируса — в том, что наша иммунная система с ним столкнулась в первый раз. А в тот момент, когда она будет знать, что это такое, то следующее столкновение должно быть намного легче, потому что у нас есть клетки иммунной памяти. Самое главное даже не антитела, а то, что вырабатываются клетки иммунной памяти", — сказала профессор Степенская.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 3,540 миллиона человек, вторую — 2,157 миллиона.
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