МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19, как и число жертв в мире продолжает снижаться, при этом число стран, где выявлены "британский", "южноафриканский" и "бразильский/японский" штаммы коронавируса, продолжает расти, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Психолог рассказал, как перестать бояться окружающих на фоне пандемии

"Четвертую неделю подряд количество зарегистрированных новых случаев во всем мире снижается: на прошлой неделе было 3,1 миллиона новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель с недели, начавшейся 26 октября (15 недель назад). Число зарегистрированных новых смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 000 новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей", — говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

В мире, по данным организации, за неделю с 1 по 7 февраля было зафиксировано 3 153 426 новых случаев и 88 369 летальных исходов.

Вместе с тем, согласно ВОЗ, варианты коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. Так, согласно приведенным данным, "британский" штамм был обнаружен уже в 86 странах, "южноафриканский" в 44 странах, а "бразильский/японский" штамм — в 15.

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