МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чтобы избежать вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения роутера, надо соблюдать некоторые рекомендации, в частности, не следует размещать роутер на рабочем столе. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев. Эксперт рассказал, как точно определить, что ваш Wi-Fi взломали

"Иногда люди говорят, что им нужно хорошее соединение, поэтому ставят роутер на стол. Это сомнительное объяснение, поскольку соединение действительно немного лучше, но и излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека", – отметил эксперт.

По его словам, сертифицированные роутеры для домашнего использования не должны иметь опасный для человека уровень электромагнитного излучения, однако определенное влияние они все-таки могут оказывать.

Ястребцев добавил, что второе запретное место для установки роутера в квартире – спальная комната.

"Также плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг. Нельзя доказать, что там будет обязательно превышение допустимого уровня, но, тем не менее, воздействие будет", – уверен эксперт.

Наиболее подходящим и безопасным местом для установки роутера в такой ситуации становится часть коридора у входной двери.

"Есть правило, что роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении. Должно быть метра два-три расстояния до жилых помещений. Не во всех квартирах это возможно, но этого правила надо придерживаться, тогда будет безопасно", – заключил он.

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