МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чтобы избежать вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения роутера, надо соблюдать некоторые рекомендации, в частности, не следует размещать роутер на рабочем столе. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
"Иногда люди говорят, что им нужно хорошее соединение, поэтому ставят роутер на стол. Это сомнительное объяснение, поскольку соединение действительно немного лучше, но и излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека", – отметил эксперт.
По его словам, сертифицированные роутеры для домашнего использования не должны иметь опасный для человека уровень электромагнитного излучения, однако определенное влияние они все-таки могут оказывать.
Ястребцев добавил, что второе запретное место для установки роутера в квартире – спальная комната.
"Также плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг. Нельзя доказать, что там будет обязательно превышение допустимого уровня, но, тем не менее, воздействие будет", – уверен эксперт.
Наиболее подходящим и безопасным местом для установки роутера в такой ситуации становится часть коридора у входной двери.
"Есть правило, что роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении. Должно быть метра два-три расстояния до жилых помещений. Не во всех квартирах это возможно, но этого правила надо придерживаться, тогда будет безопасно", – заключил он.
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