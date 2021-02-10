МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Роскачество напомнило россиянам о необходимости соблюдать правила цифровой безопасности, поскольку растущая популярность мессенджера Telegram с высокой вероятностью приведет к активизации цифровых мошенников. Дуров высказался о росте аудитории Telegram

"Telegram считается одним из самых технически защищенных мессенджеров в плане передачи информации, однако никакое шифрование не спасет от действий самого пользователя, который поддался на уловки социальной инженерии. Сейчас, на фоне массового прихода в Telegram новой аудитории, следует ожидать повышенной активизации мошенников", — сообщил заместитель руководителя организации Илья Лоевский.

"Если вы хотите безопасно использовать Telegram, нужно знать основные правила цифровой безопасности, — говорится в сообщении Роскачества. — Помните, что за вашу цифровую безопасность несете ответственность вы лично, а не онлайн-сервис, которым вы пользуетесь".

Например, если вам предложили воспользоваться сервисом или установить приложение, лучше скачать его самостоятельно через Google, предварительно изучив отзывы. С особой осторожно стоит отнестись к "экспертам" по инвестициям, криптоактивам и выгодным вложениям. "Не покупайтесь на обещание легкого заработка или предложение получить за вознаграждение статус квалифицированного инвестора. Абсолютное большинство таких предложений – мошенничество", — предупреждает Роскачество. Эксперты предупредили о появлении телефонных мошенников в Telegram

Организация также указывает и на риски сообщений от ненастоящей службы поддержки, которые ведут на якобы официальный канал платформы в Telegram. "Как правило заканчивается все так же фишинговой ссылкой, просьбой назвать код из SMS или предложением установить на смартфон приложение, которое окажется шпионом", — предупреждают эксперты.

Роскачество напоминает, что через Telegram никогда и никому не надо платить взносы и комиссии, не надо пересылать свои платежные данные, а также не стоит пользоваться так называемыми "ботами для заработка". В случае, если просьба о помощи поступила от друга — позвоните ему и проверьте, действительно ли он в ней нуждается.