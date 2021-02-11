МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Единовременную помощь малоимущим предусматривает Федеральный закон № 178-ФЗ. Это не означает, что выплату может получить любой гражданин — претенденту нужно соответствовать перечисленным в законе требованиям. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Эксперты рассказали, как избежать уловки с выплатами от государства

Сумма единовременной материальной помощи (ЕМП) разная для каждого региона и исчисляется с учетом условий проживания на данной территории, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и прочих факторов.

В Брянской области ЕМП рассчитывается как 30% от разности между суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом на всех членов семьи заявителя.

В Московской области выплата на одного члена семьи составляет не более 6000 рублей в год. В Удмуртии можно получить разные суммы ЕМП, в зависимости от статуса гражданина и его жизненной ситуации. Например, одинокие беременные женщины вправе получить 3 000 рублей, а студенческая семья при появлении ребенка — 15 000 рублей.

"Крупные размеры выплат получают граждане, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе: при наступлении экстремальной жизненной ситуации им могут выплатить 50 тысяч рублей", — отметил Редин.

По его словам, в регионах могут быть введены дополнительные условия для получения единовременной помощи или же дополнительные основания для отказа в ее предоставлении.

Например, в Ханты-Мансийском автономном округе основанием для отказа в предоставлении единовременной материальной помощи будет нецелевое использование ранее выделенной помощи, а также неполучение (неоформление) мер соцподдержки и других социальных выплат, гарантированных заявителю и членам его семьи законом.

В Челябинской области могут отказать лицам, в отношении которых установлено, что они ведут аморальный иди иждивенческий образ жизни.

О возможности получения дополнительных выплат малоимущим упоминается в Постановлении правительства от 19 августа 2020 года, которое расширяет возможности использования средств по социальному контракту, указывает старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталии Пшеничниковой. Новая категория россиян получит выплату почти в 70 тысяч рублей

Полученные по соцконтракту средства можно использовать на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. Желающие начать свой бизнес смогут приобрести расходные материалы и частично возместить стоимость аренды.

Целевая государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года.

"Социальная помощь в рамках социального контракта носит экспериментальный характер и доступна не во всех регионах. В законе не указана конкретная сумма выплаты, размер выплаты зависит от усмотрения комиссии", — заключает эксперт.