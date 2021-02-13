МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россиянам, которым придется выехать на дороги в период обильных снегопадов, стоит выезжать заранее, взять с собой "незамерзайку", уменьшить привычную скорость движения и увеличить дистанцию с другими автомобилями, посоветовали РИА Новости эксперты "СберАвто". Названы главные ошибки, способные убить автомобиль с АКПП

Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.

"Лучшим решением будет воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшие дни. Слишком велика вероятность многочасовых заторов и аварий. Если выехать все же придется, стоит соблюдать ряд несложных правил. Во-первых, будьте готовы к тому, что дорога займет больше времени, чем обычно — стоит выехать примерно на 40-60 минут раньше", — говорят эксперты.

Стоит убедиться, что авто заправлено: лучше, если будет полный бак бензина на случай длительных пробок. "На всякий случай положите в багажник "незамерзайку", а также щетку со скребком и автомобильную лопату на случай экстренных ситуаций на дороге", — отмечают в компании, добавляя, что необходимо взять с собой и питьевую воду.

Кроме того, стоит уменьшить привычную скорость движения на 30-50%, не забывать о ремнях безопасности, быть внимательными при маневрировании, а также увеличить дистанцию с другими автомобилями.

"При скорости 60 км/ч рекомендовано держать дистанцию не менее 120 метров от впереди идущего автомобиля, то есть минимум в два раза больше положенного", — заключили они.