МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Прямой зависимости между иммунитетом и риском заболеть COVID-19 нет, более того, сильные здоровые люди могут переносить эту болезнь гораздо тяжелее, чем, например, онкобольные со сниженным на фоне химиотерапии иммунитетом. Поэтому прием БАДов, витаминов, специальные процедуры вряд ли снизят риски заболеть COVID, рассказал агентству "Прайм" главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7 Олег Серебрянский. Профессор рассказала о том, как определить силу своего иммунитета

"Однако существуют множество других сезонных заболеваний: грипп, ОРВИ и т.п. Здесь уже доказано, что укрепление иммунитета способно снизить риск заражения и облегчить течение заболевания. Поэтому принимать витаминные комплексы, заниматься спортом и в принципе следить за своим здоровьем будет совсем не лишним", — указал он.

Но делать это рекомендуется после консультации с врачом. Особенно это касается БАДов и витаминных препаратов, так как гипервитаминоз может быть еще страшнее, чем недостаток витаминов.

"Еще один немаловажный фактор — COVID-19 успешно учатся лечить. К нам постоянно приходят корректировки по методам и схемам терапии и, надо заметить, новые варианты эффективнее тех, которые мы получали в прошлом году. Помимо прочего, эффективно работает вакцинация. В целом по России она показывает положительные результаты, хотя идет еще относительно слабыми темпами", — рассуждает врач. Ученый рассказал, работает ли иммунитет к COVID-19 против нового штамма

Все это позволяет надеяться, что весна не принесет сюрпризов и очередного пика заболеваемости не последует. За прошлый год удалось установить некую зависимость — рост заболеваемости COVID-19 связан с сезоном отпусков и отъездом наших граждан за границу. "Этой весной я бы порекомендовал по возможности отказаться от зарубежных поездок, особенно в открытые туристические страны — это будет лучшая профилактика", — заключил Серебрянский.