МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Число болеющих COVID-19 в Москве будет понижаться, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ. Оценена возможность распространения британского штамма COVID в России

Согласно имеющимся данным, 12 февраля в столице было зарегистрировано 73 тысяч активных больных, или 42,7% от пика второй волны заболеваемости, пройденного 28 декабря. Количество активных больных рассчитывают ежедневно как количество заболевших за вычетом выздоровевших и умерших.

"К первому дню весны в столице ожидается 46,5 тысячи, к 1 апреля — 18 тысяч, а к 1 мая — 6,5 тысячи активных больных", — приводит издание слова руководителя центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова.

В Петербурге 12 февраля зарегистрировали 77 тысяч активных больных, или 73,4% от пика второй волны, который пришелся на 20 января. Там к концу марта ожидается 30,5 тысяч активных больных, к 1 мая — 12,5 тысячи, к первому июня — 4 тысяч. В учреждении отметили, что прогноз сбудется при условии, что не произойдет каких-либо непредвиденных событий, которые могут резко сместить Россию на более пессимистичную кривую.

"Сильную угрозу представляют более заразные штаммы коронавируса. В подтверждение этого можно привести примеры Бразилии, Великобритании, Южной Африки и Японии", — отметил Боровков.

Специалисты СПбПУ применяют созданную ими модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case-Based Rate Reasoning). Они готовят сценарии распространения коронавируса в России, основываясь на данных тех стран, где болезнь зафиксировали раньше. При этом выбираются государства, где используют сравнительно одинаковые меры сдерживания эпидемии.

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