МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ведомственное учреждение Роспотребнадзора разработало и зарегистрировало тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y, или так называемого британского штамма. Об этом сообщается на сайте службы. В ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса

Новый тест, разработанный Центральным НИИ эпидемиологии, представляет собой набор реагентов АмплиСенс SARS-CoV-2-UK-IT. Он, как отмечается, быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации "британской" мутации.

Система рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий на миллилитр. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой.

Ведомство отмечает, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование, говорится в сообщении.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в конце декабря 2020 года. Он не вызывает более тяжелое течение инфекции, кроме того, у него тот же способ распространения – преимущественно воздушно-капельный.

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