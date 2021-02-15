МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Владельцам домашних животных нужно следить за новостями о разработке вакцины от коронавируса и, несмотря на низкую угрозу заражения, делать прививки питомцам при первой возможности. Об этом заявил в эфире радио Sputnik ветеринарный врач Евгений Цыпленков. В России разработали первый в мире тест на британский штамм коронавируса

"Если будет специальная вакцинация, то хуже от нее не будет точно, а лучше может быть. Вдруг животное получит огромное количество мутировавшего вируса и заболеет, а если оно будет привито, то не заболеет. Вакцина обязательно появится и будет применена в питомниках, где это необходимо, но если люди переживают за своих домашних животных, то лучше тоже их привить", – посоветовал он.

В апреле Россельхознадзор планирует объявить о создании вакцины от коронавирусной инфекции для домашних и диких животных.

По словам Цыпленкова, быстрота разработки аналогичного препарата для людей и оперативное начало прививочной кампании объяснялись скоростью распространения COVID-19. Пандемия подтолкнула ученых и производителей. Однако среди животных всплеск заболеваемости не начался, поэтому и разработка шла медленнее.

"Вакцину для животных надо делать, поскольку животные в огромных питомниках могут перезаражаться. Препарат сделают, его начнут использовать, но не быстро, поскольку пока такой актуальности, как у вакцины для людей, наверное, нет. Дело в том, что за прошедший год уже могла возникнуть мощнейшая эпизоотия коронавируса среди домашних и не домашних животных, но ее нет", – пояснил ветврач.

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