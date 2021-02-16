МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. В современной медицине существует два основных направления, связанных с использованием взаимодействующих с телом человека систем. Первое – неинвазивные устройства, которые могут измерять и предупреждать, но не лечат. Второе – имплантаты, способные самостоятельно осуществлять терапию, рассказал агентству "Прайм" профессор, заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Ардашев.

Ученые назвали напиток, замедляющий старение мобильные телефоны, часы, браслеты и даже опции, встроенные в ваш автомобиль.

"Носимые электронные устройства в частности, "умные часы" дают шанс на долгосрочную оценку и самое главное — недорогую и удобную диагностику мерцательной аритмии", — отмечает эксперт.

Так, приложение "ЭКГ", доступное на Apple Watch, позволяет записывать сердцебиение и сердечный ритм с помощью электрического пульсометра и даже передавать результаты электрокардиограммы вашему лечащему врачу.

Имплантируемые медицинские устройства дороги и подразумевают хирургическое вмешательство со всей полнотой юридической и материальной ответственности в условиях специализированного медучреждения.

"Старение общества и увеличение количества долгоживущих и больных людей на планете — основная причина, диктующая необходимость использования имплантируемых устройств в медицине", — убежден эксперт.

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Один из важных сегментов этого рынка — использование кардиостимуляторов и имплантируемых дефибрилляторов, которые могут как распознавать сигнал, так и лечить.

"Традиционное разделение на медицину и инженерию является ключевой проблемой в разработке новых устройств. Врачам не хватает знаний о новых технологиях. Технологические же эксперты, в свою очередь, не знают медицину. Это может привести к появлению Франкенштейна или абсолютно бесполезных, но популярных и "нужных" вещей как, например, палочка для выковыривания остатков пищи между зубами", — заключает Ардашев.



