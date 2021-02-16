2021-02-16T04:13:00+03:00
2021-02-16T04:14:43+03:00
2021-02-16T04:13:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210216/833047785.html
В Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Еще один вариант коронавируса, получивший название B1525, выявлен в Великобритании, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета. Как... ПРАЙМ, 16.02.2021
великобритания, коронавирус, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83233/27/832332714.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83233/27/832332714.jpg
https://1prime.ru/images/83233/27/832332711.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83233/27/832332711.jpg
https://1prime.ru/images/83233/27/832332708.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83233/27/832332708.jpg
https://1prime.ru/society/20210215/833039184.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Еще один вариант коронавируса, получивший название B1525, выявлен в Великобритании, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.
Как сообщает издание, данный вариант был с помощью секвенирования генома образцов вируса обнаружен уже в 10 странах, включая Британию.
Отмечается, что в Великобритании обнаружено не менее 32 случаев данного варианта вируса, в Дании — 35, в Нигерии — 12. В США и Франции — семь и пять соответственно, менее пяти случаев зафиксированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.
Согласно газете, новый вариант вируса обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.
Читайте также:
В России разработали первый в мире тест на британский штамм коронавируса