МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Еще один вариант коронавируса, получивший название B1525, выявлен в Великобритании, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета. Ветврач рассказал, нужно ли прививать от коронавируса домашних животных

Как сообщает издание, данный вариант был с помощью секвенирования генома образцов вируса обнаружен уже в 10 странах, включая Британию.

Отмечается, что в Великобритании обнаружено не менее 32 случаев данного варианта вируса, в Дании — 35, в Нигерии — 12. В США и Франции — семь и пять соответственно, менее пяти случаев зафиксированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Согласно газете, новый вариант вируса обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.

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