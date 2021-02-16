МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Когда водитель видит, что машина превратилась в сугроб после сильнейшего снегопада, он, как правило, совершает две главные ошибки: необъективно оценивает ситуацию и пытается сразу же начать движение, не говоря уже и о том, что, когда автомобиль буксует, он продолжает жать на газ. Об этом в эфире "Радио 1" рассказал автоэксперт Алексей Аксенов. Еду в Москве начали доставлять на снегоходах

Он объяснил, что "самая главная ошибка автомобилиста — это то, что он пытается выскочить ходом, не посмотрев и не оценив. Снега выпало где-то по колено, это выше любого клиренса. Выезжая с парковки, полноприводный автомобиль выскочит, а вот моноприводный может застрять, он сядет и будет буксовать. Поэтому нужно расчистить площадку, чтобы машина могла выехать. Вторая главная ошибка — жать на газ, когда автомобиль буксует. Машина не поедет, но яма под ней станет больше".

Если же автомобиль совсем сел на днище, зовите на помощь, чтобы вас вытащили, сказал Аксенов. «Долбить уже утрамбованный снег лопатой под машиной очень сложно», — отметил он.

Если же автомобиль пробился по колее вперёд и сел на днище, то, скорее всего, задним ходом получится выехать. "Если идёт пробуксовка и автомобиль не двигается, то перестаньте, посмотрите, что под колёсами, может, нужно подкопать. Советую купить антибуксы. Они раскладываются, вы их вставляете под колёса, и машина сможет выбраться, даже моноприводная", — посоветовал автоэксперт.

Действенный способ вытащить автомобиль из снежной западни — раскачивать его вперёд-назад. Однако, как подчеркнул Аксенов, особенно аккуратными должны быть те, у кого машина с автоматической коробкой передач.

"Нужно использовать постоянный тормоз, резко не дёргать рычаг переключения коробки, иначе можно её повредить. На механике в таком случае используется только коробка и газ", — сказал он. В Москве из-за снегопада подорожало такси

Специального подхода к очистке машины от снега нет. Автоэксперт посоветовал следующий "лайфхак": необходимо сначала очистить дверь со стороны водителя, сесть и завести автомобиль, "чтобы своим теплом он помогал таить внешнему снегу, чтобы меньшее количество раз вы водили по корпусу щёткой, так как можно незначительно повредить лакокрасочное покрытие".

Очистить прежде всего нужно стёкла, чтобы был виден полный обзор, и крышу, иначе во время движения снег окажется на лобовом стекле идущей сзади машины.