МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. После вакцинации от коронавируса некоторые пациенты проходят тестирование на наличие антител к SARS-CoV-2 и иногда получают отрицательный результат, так как проходят неправильно выбранное лабораторное исследование, рассказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Ученый рассказал, как создать вакцину от всех штаммов COVID

"Поствакцинальный тест — это антитела к спайковому (S) антигену IgG. Почему его еще называют поствакцинальным? Потому что все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Именно на него начинают вырабатываться антитела", — сказал Поздняков, слова которого приводятся в сообщении.

Он также рассказал, что в структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов (производителей антител), нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный ответ иммунной системы человека. Наличие антител класса IgG к любому из двух антигенов является маркером приобретенного иммунитета к COVID-19 и для их выявления в организме используется два разных вида лабораторных исследований.

Эксперт отмечает, что иммунная система разных людей может избирательно реагировать выработкой антител на антигены SARS-CoV-2, так у некоторых перенесших COVID-19 пациентов обнаруживаются антитела только к спайковому антигену. "У других пациентов — к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному). Еще часть пациентов имеет антитела класса G только к нуклеокапсидному антигену", — добавил он.

Поздняков подытожил, что, если человек после законченного курса вакцинации хочет проверить уровень поствакцинального иммунного ответа, ему необходимо сдавать тест на антитела IgG к S-антигену, а до вакцинации оптимально сдавать IgG к обоим антигенам (N и S) для проверки наличия или отсутствия перенесенного в анамнезе COVID-19 и приобретенного иммунитета.

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