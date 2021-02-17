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ВОЗ пятую неделю констатирует падение числа новых случаев COVID в мире
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Число новых случаев COVID-19 снижается уже пятую неделю, при этом число стран, где выявлены мутации коронавируса, продолжает расти, сообщает Всемирная организация здравоохранения... ПРАЙМ, 17.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 снижается уже пятую неделю, при этом число стран, где выявлены мутации коронавируса, продолжает расти, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
"Число зарегистрированных новых случаев во всем мире продолжало снижаться: на прошлой неделе было 2,7 миллиона новых случаев, что на 16% меньше… по сравнению с предыдущей неделей. Число зарегистрированных новых смертей также снизилось: на прошлой неделе сообщалось о 81 тысяче новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей", — говорится в сообщении на сайте ВОЗ.
В мире, по данным организации, за неделю с 8 по 14 февраля было зафиксировано 2 726 974 новых случаев и 81 340 летальных исходов.
В то же время, по данным ВОЗ, "британский", "южноафриканский" и "бразильский" варианты коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. Так, согласно ВОЗ, "британский" штамм был обнаружен уже в 94 странах, "южноафриканский" в 46 странах, а "бразильский" штамм — в 21.
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