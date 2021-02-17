МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Решить проблему перенапряжения во время шестидневной рабочей недели можно с помощью ряда приемов, например, перераспределения нагрузки. Психолог дал советы, как справиться с зависимостью от соцсетей

Такой совет в беседе с радио Sputnik дала кандидат психологических наук доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

"Если есть возможность перераспределения нагрузки, то надо оставить более легкие дела на шестой рабочий день. Еще можно оставить на этот день более приятные дела. Любой специалист по тайм-менеджменту скажет, что "лягушку" надо есть утром и сразу. Под "лягушками" подразумеваются неприятные дела, неприятные звонки, неприятные встречи и тяжелые дела. Их надо делать сразу, чтобы на последний шестой рабочий день не оставлять сложные и энергозатратные дела", – отметила Овчаренко

Еще один прием, который поможет пережить длинную рабочую неделю без проблем, – это визуализация выходных.

"Надо думать, что впереди все-таки будет несколько выходных. Говоря о законах тайм-менеджмента, надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведем выходные дни, что мы сделаем, как отдохнем, что приятного будет, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью", – уверена психолог.

По ее словам, большинство людей нормально перенесут перестановку дней, но есть и те, для кого это станет проблемой, — особенно это касается тех, чья работа требует большой концентрации.

"Увеличение рабочей недели на один день может быть проблемой для тех, у кого очень серьезный напряженный труд, требующий концентрации. Для них шестой рабочий день и плюс еще сложная погода в некоторых регионах России повлияют на уровень утомления. Этот шестой день будет вызывать чрезмерное напряжение, поскольку утомление будет уже накоплено ранее. Особенно это заметно, если учесть, что понедельник и пятница всегда тяжелые дни", – сказала психолог.

Единственная в этом году шестидневная рабочая неделя образовалась из-за переноса рабочего дня с понедельника на субботу. Это сделано для того, чтобы с учетом Дня защитника Отечества, отмечаемого 23 февраля, стало больше выходных дней, которые идут подряд.

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