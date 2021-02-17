МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Роскачество предостерегло пользователей от мошеннических схем, разработанных для воровства персональных данных с портала "Госуслуги". Названы самые популярные схемы мошенничества с жильем

"В феврале этого года специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили целую мошенническую кампанию, нацеленную на пользователей портала "Госуслуги", а это свыше 126 миллионов граждан России. В ней используется сразу несколько приемов социальной инженерии, при этом разные письма могут приходить несколько раз подряд одному и тому же пользователю", — говорится в сообщении организации.

У рассылки одна цель — побудить получателя кликнуть по ссылке и перейти на внешний сайт, имитирующий дизайном портал госуслуг, на котором будут похищены персональные и платежные данные пользователя, предупреждают в Роскачестве. Письма имитируют оригинальную рассылку от портала "Госуслуги", однако их содержание представляет собой одну из классических фишинговых схем.

Чтобы не стать жертвой цифровых мошенников, необходимо соблюдать правила цифровой безопасности: не переходить на порталы по внешним ссылкам даже из писем убедительного содержания, а также внимательно читать тексты и анализировать их на предмет психологических уловок.

Эксперты также настоятельно рекомендуют пользоваться антивирусом и обращать внимание на наличие сертификата безопасности сайта: если он выдан несколько дней или недель назад, высока вероятность, что этот сайт мошеннический, говорится в сообщении Роскачества.