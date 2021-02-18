МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Для долголетия и сохранения молодости нужно ограничить калорийность питания, больше двигаться, не курить и снизить употребление алкоголя. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон. Ученый рассказал, какие болезни можно распознать с помощью гаджетов

По его словам, сколько человек проживет как долго он будет чувствовать себя молодым, зависит не только от внешних факторов, на которые сложно повлиять, — важную роль играют и его собственные решения и действия

Особенно важен для человека, желающего продлить молодость, пункт, касающийся алкоголя.

"Отказ от больших доз алкоголя повышает трудоспособный период любого человека. Систематический прием крепкого алкоголя ведет к ускоренному преждевременному старению. Алкоголь – это яд для печени, клеток мозга и сердца. В маленьких дозах организм с ним справляется, но в больших дозах – уже нет", – сказал ученый.

Хавинсон добавил, что если алкоголизации населения снизится, то это приведет к увеличению трудоспособного периода жизни россиян.

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