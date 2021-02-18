Эксперты назвали причины ошибочных результатов тестов на коронавирус
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Результаты тестов на антитела к SARS-CoV-2 могут быть ошибочными не только из-за низкой чувствительности и специфичности систем, но и из-за особенностей конкретного организма и время сдачи анализа, рассказали опрошенные "Известиями" эксперты.
К примеру, иногда анализ дает ложноположительные результаты. Это может произойти из-за того, что организм успел "познакомиться" и выработать антитела к веществу, похожему на фрагмент SARS-CoV-2. Система может ошибиться и принять такие антитела за антикоронавирусные.
Также вероятно, что в использованном тесте набор антигенов не попадет в набор антител конкретного человека.
"В структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов — структур, против которых организм начинает вырабатывать антитела", — отметил врач-инфекционист "Инвитро" Андрей Поздняков. По его словам, наиболее сильными в плане ответа иммунной системы человека являются два — нуклеокапсидный и спайковый. Однако у части пациентов, перенесших подтвержденную коронавирусную инфекцию, обнаруживаются только класс антител IgG к спайковому антигену, у других — IgG к обоим антигенам, и спайковому, и нуклеокапсидному, а еще часть пациентов имеет IgG только к нуклеокапсидному антигену.
Даже если человек перенес COVID-19, антитела на момент тестирования могут уже исчезнуть.
"Скорость выработки антител и скорость их распада у людей разная, и на это влияет много факторов", — рассказал специалист по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний лаборатории "Гемотест" Дмитрий Гордеев.
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