МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Результаты тестов на антитела к SARS-CoV-2 могут быть ошибочными не только из-за низкой чувствительности и специфичности систем, но и из-за особенностей конкретного организма и время сдачи анализа, рассказали опрошенные "Известиями" эксперты. Эксперт пояснил, почему не всегда находят антитела к COVID после прививки

К примеру, иногда анализ дает ложноположительные результаты. Это может произойти из-за того, что организм успел "познакомиться" и выработать антитела к веществу, похожему на фрагмент SARS-CoV-2. Система может ошибиться и принять такие антитела за антикоронавирусные.

Также вероятно, что в использованном тесте набор антигенов не попадет в набор антител конкретного человека.

"В структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов — структур, против которых организм начинает вырабатывать антитела", — отметил врач-инфекционист "Инвитро" Андрей Поздняков. По его словам, наиболее сильными в плане ответа иммунной системы человека являются два — нуклеокапсидный и спайковый. Однако у части пациентов, перенесших подтвержденную коронавирусную инфекцию, обнаруживаются только класс антител IgG к спайковому антигену, у других — IgG к обоим антигенам, и спайковому, и нуклеокапсидному, а еще часть пациентов имеет IgG только к нуклеокапсидному антигену.

Даже если человек перенес COVID-19, антитела на момент тестирования могут уже исчезнуть.

"Скорость выработки антител и скорость их распада у людей разная, и на это влияет много факторов", — рассказал специалист по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний лаборатории "Гемотест" Дмитрий Гордеев.

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