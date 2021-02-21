МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Любые выплаты, которые делает гражданин по ошибке в адрес того или иного лица, в том числе бюджетных организаций, например, оплата пошлин, сборов и прочего, могут быть возвращены по заявлению, рассказал агентству "Прайм" основатель и юрист консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. 

"Чаще всего бывают случаи, когда некорректно указаны реквизиты бюджетного счёта или, когда лицо отправляет денежные средства по шаблонам платежных поручений, не вдаваясь в подробности о назначении платежа или отправляемой сумме", — пояснил эксперт. 

" Оплата товаров в интернет-магазине

Как будут развиваться трансграничные платежи в постковидном будущем

Все такие ошибки можно решить в досудебном порядке, путём правильно составленного заявления. Если такой порядок не приводит к нужному результату, то необходимо составить исковое заявление и требовать возврата денежных средств через суд.

"Бывают случаи, когда человек не хочет добровольно вернуть денежные средства, полученные по ошибке. Чаще всего, такая ситуация встречается во взаимоотношениях между физлицами", — добавил Ткаченко. 

В таких случаях юридическому лицу необходимо сделать платежное поручение о возврате неверно зачисленных денежных средств. 

Если речь идёт о бюджетных организациях, то потребуется одобрение Федерального казначейства, которое рассмотрит вопрос о возврате средств с момента получения запроса в течение 3 дней. 

Подробный порядок таких возвратов определён в приказах Минфина и в Письмах Федерального казначейства. 

"После одобрения со стороны казначейства или бухгалтерии и составлении платежного поручения денежные средства в течение 3 рабочих дней должны вернуть на расчетный счёт лица, которое ошиблось с переводом", — заключил юрист.