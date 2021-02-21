МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Любые выплаты, которые делает гражданин по ошибке в адрес того или иного лица, в том числе бюджетных организаций, например, оплата пошлин, сборов и прочего, могут быть возвращены по заявлению, рассказал агентству "Прайм" основатель и юрист консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

"Чаще всего бывают случаи, когда некорректно указаны реквизиты бюджетного счёта или, когда лицо отправляет денежные средства по шаблонам платежных поручений, не вдаваясь в подробности о назначении платежа или отправляемой сумме", — пояснил эксперт.

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"Бывают случаи, когда человек не хочет добровольно вернуть денежные средства, полученные по ошибке. Чаще всего, такая ситуация встречается во взаимоотношениях между физлицами", — добавил Ткаченко.

В таких случаях юридическому лицу необходимо сделать платежное поручение о возврате неверно зачисленных денежных средств.

Подробный порядок таких возвратов определён в приказах Минфина и в Письмах Федерального казначейства.

"После одобрения со стороны казначейства или бухгалтерии и составлении платежного поручения денежные средства в течение 3 рабочих дней должны вернуть на расчетный счёт лица, которое ошиблось с переводом", — заключил юрист.