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Эксперт рассказал, как быть, если вам заплатили "лишнюю" зарплату
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Если работник не соглашается вернуть выплаченную ему лишнюю сумму, взыскать с него деньги работодатель может только через суд, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы... ПРАЙМ, 22.02.2021
работники, работа, работодатель, задолженность, суд, зарплата, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Если работник не соглашается вернуть выплаченную ему лишнюю сумму, взыскать с него деньги работодатель может только через суд, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.
На законодательном уровне работодатель в случае излишне выплаченных сумм заработка не сильно защищен, ему остается надеяться только на порядочность работников.
"При этом максимальный размер, который можно удержать с сотрудника единовременно, не превышает двадцати процентов от его заработной платы. Если эта сумма больше, то процесс растянется на несколько выплат", — уточняет эксперт.
Удержать излишне начисленные суммы можно только с письменного согласия работника и только по перечисленным в статье 137 ТК РФ пунктам.
"Работодатель вправе принять решение об удержании из зарплаты работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания", — отметила специалист.
Заработная плата, излишне выплаченная работнику, может быть взыскана лишь в следующих случаях:
- счетной ошибки;
- признания вины работника в невыполнении норм труда или простое органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров;
- если "лишняя" зарплата была выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.
"В других случаях излишне выданную сумму заработка удержать с сотрудника невозможно", — заключила Краснянская.