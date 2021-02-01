МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. С первого февраля в России начнется плановое увеличение размера федеральных пособий. Пособия выплачиваются в фиксированном размере, который ежегодно повышается пропорционально инфляции. По информации Росстата, инфляция за прошлый год составила 4,9%, вследствие чего коэффициент индексации выплат составит 1,049. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

Например, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет с 18 004 рублей до 18 886 рублей.

Кроме того, увеличится и пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

"В январе этого года на первого, второго и последующих детей платят по 40 % от среднего заработка, но не меньше 6 752 рублей и не больше 29 600,48 рубля. Учитывая индексацию с 1 февраля минимальный размер пособия вырастет до 7 082,85 рубля. Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности вырастет до 708,92 рублей", — объясняет юрист.

Что изменится в России с 1 января: налоги, пенсии, пособия

Также будут проиндексированы и выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, Героям СССР и России, Героям труда РФ. Вырастет больничное пособие по несчастному случаю или профзаболеваниям, а также пособие либо возмещение стоимости гарантированных услуг по погребению.

Пособие по погребению получают работники при смерти несовершеннолетнего члена семьи, возраст которого не достиг 18 лет, либо родственник или любой другой человек, взявший на себя обязанность по погребению умершего.

В январе пособие составляет 6 124,86 рубля, а с учетом индексации в 1,049 размер с 1 февраля вырастет до 6 424,98 рубля.

Больничное пособие в связи с несчастным случаем или профзаболеванием получают работающие граждане, временно и постоянно проживающие иностранцы, временно пребывающие иностранцы.

В России изменится максимальный размер пособия по беременности и родам

"С учетом индексации максимальный размер пособия с февраля вырастет до 334 011,59 рубля", — продолжает эксперт.

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский обращает внимание, что граждане, являющиеся обладателями наград и высоких званий, получат с 1 февраля больше всех. С учетом индексации размер выплат для Героев Соцтруда, Труда и Полных кавалеров Ордена Трудовой славы составит 50 755 рублей и 55 копеек, а для Героев Советского Союза и России — 68 834 рубля 86 копеек.

По его словам, изменится и ежемесячная денежная выплата инвалидам. С 1 февраля 2021 года размер ЕДВ для инвалидов первой группы составит 4 087,36 рубля; второй группы — 2 919,02 рубля; третьей группы — 2 336,70 рубля.