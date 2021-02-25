МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В России весной может наступить очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако называть это третьей волной не совсем корректно, заявил РБК инфекционист, главный врач медицинского центра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 11 749

По его словам, в любом случае до России дойдет "британский" штамм. "У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались. Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается", — пояснил врач.

Он добавил, что можно говорить о волнах, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается. В России же было несколько подъемов и спадов заболеваемости.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский предполагает, что летом количество новых случаев заболевания, скорее всего, снизится, однако с наступлением осени возможен очередной всплеск заболеваемости.

"Острые респираторные заболевания к холодному сезону "поднимаются", к лету "падают". И сейчас уровень заболеваемости COVID-19 по всем законам падает — тут нет ничего неожиданного. Я не сторонник термина "волна". Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание. Я мог бы осторожно предвидеть, что будет некий всплеск следующей осенью", — отметил ученый.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев подчеркнул, что с целью снижения заболеваемости нужно более активно осуществлять вакцинацию.

"О том, может ли быть третья волна, много разговоров и публикаций. Пока мы этого не видим. Если будем вакцинироваться более активно, постепенно нарастет прослойка имеющих антитела… Если большинство вакцинируются и не появится новых, более активных штаммов, все будет более-менее нормально. В ВОЗ говорят, что к началу следующего года пандемия затихнет. Хоть в разных странах картина заболеваемости разная, но общая тенденция, безусловно, на снижение", — сказал врач.

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