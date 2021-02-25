БЕРЛИН, 25 фев — ПРАЙМ. Значительное число немцев озабочены своим финансовым положением в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Хотя закрытые из-за локдауна в Германии магазины и рестораны не располагают к росту трат, жители Германии, известные своим бережным отношением к любым ресурсам, все больше задумываются о мерах экономии. На этой волне растет интерес к еде, которую можно приготовить дома без особых затрат. РИА Новости выяснили, что такое немецкая стряпня "от бабушки" и насколько полезна такая еда. Эксперт советует метеозависимым отказаться от соли во время смены погоды

Исторически сложилось так, что немецкая кухня далеко не диетическая. Для тяжелой работы в поле крестьянам требовалась хорошая "заправка". Однако, как утверждают диетологи, даже такое "тяжелое" немецкое блюдо, как тушеные мясные рулетики с картофелем и кислой капустой, все равно менее калорийно, чем итальянская пицца — в среднем, 70 ккал на 100 г против 132-х. И расходы на продукты у немцев, которые не делают культа из еды, в отличие от французов или итальянцев, невысокие — 14% от годового бюджета, включая траты на напитки и табачные изделия. Согласно исследованию Минсельхоза ФРГ, мясо и мясные продукты ежедневно употребляла в пищу в докризисном 2019 году менее трети населения. Более 70% граждан ежедневно ели овощи и фрукты.

Реальные доходы немцев в 2020 году упали. В связи с ограничительными мерами из-за коронавируса и попыткой сдержать рост безработицы миллионы людей были переведены на сокращенный рабочий день. В период "первой волны" пандемии коронавируса в ЕС, в апреле 2020 года в таком режиме работали более шести миллионов немцев. Зарплаты у многих уменьшились почти в два раза. При этом потребительские цены в Германии продолжают расти, в 2020 году рост составил 0,5%.

Простые блюда по семейным рецептам, которыми можно накормить семью сытно и недорого — это, так сказать, новый тренд в Германии. Полмиллиона участников группы "Бабушкины рецепты за 1 евро" в соцсети Facebook активно делятся друг с другом секретами кулинарной экономики. Некоторые авторы прямо пишут, что столкнулись в последние месяцы с личным финансовым кризисом, поэтому решили обратиться "к корням" и пересмотреть свой рацион: меньше мяса и рыбы, больше картофеля, хлеба, круп, овощей. Общее правило — минимизация отходов, отказ от дорогостоящих продуктов. В Германии уничтожили миллионы литров пива из-за коронавируса

"Мы не рассматриваем вопросы рациона с финансовой точки зрения. Мы рекомендуем ограничить употребление мяса 300-600 г в неделю. По возможности, это должно быть натуральное мясо, а не колбаса и другие полуфабрикаты. Так что мясной фарш — это тоже хорошо, главное — не слишком жирный. Овощи и фрукты — прекрасно, но — сезонные и выращенные в регионе. Они и обойдутся дешевле. Мы рекомендуем есть рыбу 1-2 раза в неделю. Но это может быть и селедка, и рыбные консервы. Это тоже не очень дорого", — заявила РИА Новости специалист-экотрофолог Немецкого общества питания (DGE) Сильке Рестемейер.

Однако, когда денег нет ни на консервы, ни на селедку, как пишет одна из авторов "Бабушкиных рецептов", "у вас трое детей, и вы не знаете, как дожить до конца месяца", можно прибегнуть к экстренному решению и — воспользоваться одной курицей-бройлером и парой пакетов замороженных овощей, чтобы в течение 2-3 дней кормить семью. Из этих продуктов автор, в частности, рекомендует сварить "густой овощной суп на курином бульоне", а также сделать фрикасе из белого мяса и мясной салат — из ножек, а "все, что можно соскоблить" — пустить на пасту для бутербродов.

Из остатков любого блюда немецкие хозяйки советуют делать запеканки или зажарки. Из хорошо промытых очистков моркови, сельдерея, лука и других корнеплодов — овощной бульон, однако овощи можно использовать либо выращенные самостоятельно, либо с пометкой "био" (в Германии это означает, что продукция выращена без применения пестицидов). Крошки чипсов, по словам одного из авторов "Бабушкиных рецептов", придадут пикантность картофельному супу-пюре, а подсохший хлеб, нарезанный мелко и приправленный солью и специями, может стать начинкой для птицы при запекании. Врач предупредила об опасности раздельного питания

Еще один немецкий способ правильной утилизации остатков продуктов — это приготовление очень густых супов, которые называются "айнтопф" и больше похожи на рагу. Базовый рецепт — картофель, горох, фасоль, морковь или другие овощи варят, подливая воду или бульон, до состояния "чтобы ложка стояла". Горох и другие сушеные бобовые советуют перед варкой замочить на ночь. В "айнтопф" можно добавить мясо, фарш, сосиски, остатки колбасы, ветчины, сало. Но и сам по себе такой суп очень сытный и насыщенный.

Мясо в основном блюде, советуют участники "Бабушкиных рецептов", легко заменить, к примеру, творогом, вымешанным со сметаной, солью, зеленым луком, зеленью. В качестве гарнира подойдет отваренный картофель. Нет творога — порубите и потушите шпинат с чесноком и сметаной. Поджарьте картошку с луком и залейте яйцами, подогрейте до готовности яичницы. Со спагетти уместны яйца под горчичным соусом (отварные яйца заливают соусом из муки, сливочного масла, молока и нескольких ложек горчицы) или обжаренные в масле хлебные крошки, или зажарка из кочерыжки брокколи, которую следует почистить, нарезать, отварить в течение пяти минут и затем обжарить с чесноком.

"Мне это немного напоминает какие-то рецепты послевоенного времени. Сейчас все далеко не так плохо. Люди просто развлекаются, хотя, конечно, кому-то действительно приходится туже затянуть пояса", — пояснила РИА Новости, ознакомившись по просьбе нашей редакции с подборкой "Бабушкиных рецептов", 77-летняя жительница Берлина Агнесс Рухе.

По ее словам, она тоже часто готовит супы "айнтопф" или картофель с творогом, считает эти блюда вкусными. Госпожа Рухе любезно поделилась с РИА Новости рецептом своей бабушки, который называется "цукерштулле", то есть "сахарный хлеб" — сливочное масло разогреть в сковороде, обжарить в нем ломтик хлеба, перевернуть хлеб, посыпать сахарным песком, перевернуть еще раз и посыпать сахаром вторую сторону ломтика.

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