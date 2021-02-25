МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Суп-пюре, или крем-суп, может быть альтернативой классическому обеду, если в нем белковая составляющая будет в два раза больше овощной и если добавить еще углеводы – картошку или кусок зернового хлеба. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. В ФРГ хозяйки и врач объяснили, как экономить на еде без вреда здоровью

По ее словам, такое сочетание белков, клетчатки и углеводов идеально, дает все что нужно. "Если не класть углеводы, может быть "голодновато". Можно делать овощные, рыбные, грибные супы-пюре. Их можно есть и на ужин", – пояснила Дианова.

Супам-пюре и другой пище в виде пюре можно отдать предпочтение во время болезни, в том числе при коронавирусной инфекции, так как они смягчают нагрузку на пищеварительную систему, добавила она.

"Для людей, у которых есть проблемы с ЖКТ, пюрерирование – это способ механического щажения, когда мы даем не кусковое мясо, а суфле, паровую котлету, когда мы дополнительно делаем механическую обработку, смягчаем нагрузку на пищеварительную систему, улучшаем процесс переваривания. Это хорошо для тех, у кого какие-то заболевания, обострения. Во время ковида как раз пища должна быть не кусковая вообще, лучше отдать предпочтение переработке", – дала совет Дианова.

При этом необходимо учесть, что для лиц, страдающих сахарным диабетом, супы-пюре остаются под условным запретом.

"Слишком переработанная пища – это чуть больший гликемический индекс, то есть она будет вызывать быстрее подъем глюкозы. У кого есть диабет, предпочтение, наоборот, отдается пище менее переработанной. Пюре там под условным запретом, редко нужно это есть. Отварной картофель, например, получше. В диабете ведь главное – стабильный уровень глюкозы, без резких подъемов", – сказала Дианова.

Читайте также:

Косметолог рассказала, как правильно спать, чтобы хорошо выглядеть