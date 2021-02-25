МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Перепады атмосферного давления могут привести к нарушениям сна у метеозависимых людей, во время резких изменений погоды им лучше ограничить физическую и умственную активность, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель. Эксперт советует метеозависимым отказаться от соли во время смены погоды

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта.

Резкие изменения магнитного поля Земли, температуры воздуха, атмосферного давления, содержания кислорода в воздухе, скорости ветра могут оказаться чувствительными для людей, у которые в силу возраста и хронических заболеваний снижаются адаптационные возможности организма", — заявил Гурфинкель.

Он отметил, что, хотя продолжительность жизни существенно возросла благодаря успехам современной медицины, адаптационные возможности, максимальные в молодом возрасте у тех, кто не имеет вредных привычек, к 60-65 годам начинают угасать, этому также способствуют перенесенные инфекционные и хронические заболевания. Все это приводит к тому, что у людей преклонного возраста перепады погоды вызывают существенные изменения в состоянии здоровья.

По словам эксперта, в такие периоды увеличивается вязкость крови, ее движение в капиллярах замедляется, а содержание кислорода в эритроцитах (красных кровяных тельцах) падет и они отдают тканям существенно меньше кислорода.

"Все это может привести к скачкам артериального давления, нарушениям сна… Расстройства сна нередко связаны с повышением артериального давления. Нормализация артериального давления чаще всего приводит к улучшению качества сна", — отметил Гурфинкель.

Он добавил, что людям, склонным к метеореакциям, можно порекомендовать в такие дни по возможности уменьшить физические и умственные нагрузки, а также иметь под рукой прибор для измерения артериального давления.

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