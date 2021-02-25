МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Отбелить зубы, помимо зубного порошка, можно и с помощью некоторых овощей и фруктов, рассказала телеканалу "Звезда" диетолог Анна Белоусова. Диетолог рассказала, какую опасность могут таить в себе супы-пюре

Она пояснила, что зубы становятся светлее из-за того, что убиваются бактерии в полости рта.

"Тот же ананас, та же папайя действительно убивают бактерии в полости рта", — сказала она.

Кроме того, Белоусова посоветовала употреблять в пищу такие продукты, как морковь и сельдерей.

"Если мы жуем морковь, то, во-первых, происходит механическое удаление налета с зубов. Во-вторых, это все-таки укрепление десен. Когда мы укрепляем десны, когда мы улучшаем кровообращение во рту, мы улучшаем здоровье всей полости рта", — сказала диетолог.

При этом зубной порошок, по ее словам, все-таки является более действенным.

Читайте также:

В ФРГ хозяйки и врач объяснили, как экономить на еде без вреда здоровью