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Диетолог назвала овощи и фрукты, способные отбелить зубы
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Отбелить зубы, помимо зубного порошка, можно и с помощью некоторых овощей и фруктов, рассказала телеканалу "Звезда" диетолог Анна Белоусова. Она пояснила, что зубы становятся... ПРАЙМ, 25.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Отбелить зубы, помимо зубного порошка, можно и с помощью некоторых овощей и фруктов, рассказала телеканалу "Звезда" диетолог Анна Белоусова.
Она пояснила, что зубы становятся светлее из-за того, что убиваются бактерии в полости рта.
"Тот же ананас, та же папайя действительно убивают бактерии в полости рта", — сказала она.
Кроме того, Белоусова посоветовала употреблять в пищу такие продукты, как морковь и сельдерей.
"Если мы жуем морковь, то, во-первых, происходит механическое удаление налета с зубов. Во-вторых, это все-таки укрепление десен. Когда мы укрепляем десны, когда мы улучшаем кровообращение во рту, мы улучшаем здоровье всей полости рта", — сказала диетолог.
При этом зубной порошок, по ее словам, все-таки является более действенным.
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