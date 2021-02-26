МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. К хирургическим способам изменения цвета глаз лучше не прибегать, предостерегла в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Ирина Лещенко. Врачи рассказали об ухудшении зрения из-за коронавируса

По ее словам, речь идет о таких манипуляциях, как, например, осветление пигмента радужки с помощью лазерной коррекции, а также придание глазу более темного оттенка с помощью инъекции красящего вещества.

"Операция по изменению цвета радужки – это не операция, а вредительство. Если вводимое вещество токсичное, может наступить атрофия зрительного нерва и все что угодно. Это калечащая операция, а толку от нее, откровенно говоря, мало. Хотите изменить цвет глаз – надевайте контактные линзы любого цвета: фиолетовый, розовый, красный, в крапинку. Это намного более безопасно, чем операции по смене цвета глаз", – подчеркнула Лещенко.

По ее словам, важно использовать солнцезащитные очки — всем, независимо от того, темная или светлая радужка глаз. "У всех своя собственная светочувствительность. Если она повышена, тогда желательно использовать средства защиты от света как можно больше, может быть, не только на улице, но и в помещении, если очень яркий цвет. И при светлой, и при темной радужке это может быть", – отметила Лещенко.

Врач рассказала, что цвет радужной оболочки на протяжении жизни может меняться, и у некоторых людей происходит так называемое обесцвечивание глаз. Это бывает, когда уменьшается количество пигмента в радужной оболочке, чаще всего из-за возрастных изменений, пояснила она.

"С возрастом глаза становятся более блеклые, особенно страдают люди, у которых изначально светлые глаза. Есть такая фраза – выцветшие глаза. Цвет радужки зависит от количества пигмента: если пигмента в радужке много, значит, глаза темные, а если мало – более светлые. Количество пигмента с возрастом может уменьшаться, идет обесцвечивание, но нет доказательств, что это связано с болезнями. Я не беру такие явления, когда есть фиброз сетчатки или в глаз попадают инородные тела, это другая история", – уточнила Лещенко.

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