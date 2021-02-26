МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Более 40% россиян готовы выделить дополнительные средства на персонализированное питание, если это не слишком повлияет на их расходы на продукты, говорится в исследовании группы компаний "Эфко" и проекта "Едим лучше", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Диетолог назвала овощи и фрукты, способные отбелить зубы

Онлайн-исследование среди респондентов со всей России проходило с 1 по 15 февраля, в нем приняли участие 1 885 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты показали. что 43% россиян "готовы выделить дополнительные деньги на персонализированное питание, если это не будет сильно превышать их обычные расходы на еду".

"Каждый пятый опрошенный готов тратить любые деньги на индивидуальное питание", — отмечается в сообщении по итогам исследования. В свою очередь 60% респондентов готовы уже сейчас отказаться от привычной еды, если врач на основе анализов или генетического теста предложит новую систему питания, однако для 38% важно, чтобы это было научно доказано.

В настоящее время, по данным исследования, четверть респондентов едят все подряд, не придерживаясь никаких правил, еще 25% опрошенных питаются интуитивно. "При этом мужчины питаются интуитивно на 17% чаще, чем женщины. Почти 22% россиян стараются питаться правильно", — добавляют авторы.

По мнению 42% россиян, правильное питание — это сбалансированный рацион из натуральных и качественных продуктов, а для 15% — большое количество овощей и фруктов. Каждый седьмой россиянин полагает, что залог здорового питания — отсутствие в рационе алкоголя, сладостей и фастфуда.

"Персонализированное питание — один из главных трендов в foodtech. Согласно опросу, 84% россиян согласны с утверждением, что одинаковая пища может совершенно по-разному влиять на разных людей", — отметил гендиректор "ЭФКО Инновации" Андрей Зюзин, слова которого приводятся в сообщении.

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