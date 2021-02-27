2021-02-27T15:22:11+03:00
2021-02-27T15:22:11+03:00
2021-02-27T15:22:11+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210227/833128977.html
Названа дата открытия нового участка метро в Москве
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Станции юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в этом году, на участке расположены станции "Аминьевское... ПРАЙМ, 27.02.2021
собянин, москва, метро, новости, общество
https://1prime.ru/images/83312/89/833128946.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83312/89/833128946.jpg
https://1prime.ru/images/83312/89/833128943.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83312/89/833128943.jpg
https://1prime.ru/images/83312/89/833128940.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83312/89/833128940.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210225/833110306.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Станции юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в этом году, на участке расположены станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", и Проспект Вернадского", сообщил журналистам в субботу заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.
"Мы приступили к оснащению станций инженерными коммуникациями, скоро начнем выполнять финальные отделочные работы. Строительство завершим к концу года, также постараемся их запустить с пассажирами", — сказал Бочкарев.
БКЛ – строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца. Всего на БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. На данный момент введено уже десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года была открыта станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").