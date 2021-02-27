МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Станции юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в этом году, на участке расположены станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", и Проспект Вернадского", сообщил журналистам в субботу заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.

"Мы приступили к оснащению станций инженерными коммуникациями, скоро начнем выполнять финальные отделочные работы. Строительство завершим к концу года, также постараемся их запустить с пассажирами", — сказал Бочкарев. Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

БКЛ – строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца. Всего на БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. На данный момент введено уже десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года была открыта станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").