МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Если человек чувствует сонливость в течение дня, но спит при этом не менее семи часов в сутки и у него нет повышенных нагрузок, таких, например, как тренировки у спортсменов, то у его состояния есть два возможных объяснения. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Клиники нервных болезней имени Кожевникова МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов. Назван продукт, который нужно исключить, чтобы избавиться от лишнего веса

По его словам, первой такой причиной может быть нарушение структуры ночного сна.

"Достаточное время сна не значит, что он достаточен по качеству, глубине. Во время сна могут происходить множественные микропробуждения, в итоге сон не выполняет свою восстанавливающую функцию, и на утро человек не чувствует себя отдохнувшим. Такое бывает, например, при заболевании, которое называется синдром обструктивного апноэ во сне", – пояснил Полуэктов

Выявить такие нарушения можно с помощью исследования сна, для проведения которого нужно обратиться к сомнологу.

Другая возможная причина дневной сонливости имеет отношение не ко сну, а к состоянию бодрствования. Как пояснил Полуэктов, при некоторых заболеваниях люди путают сонливость с ощущением слабости, вялости, астении.

"Астения свойственна для некоторых вариантов невроза, для некоторых психических заболеваний. Если человек с подобного рода жалобами на сонливость ложится днем спать, он не заснет, потому что настоящей сонливости у него нет, за ночь он получил достаточно сна. Часто периоды сонливости бывают, например, при депрессии. Отдельное состояние – сезонное аффективное расстройство", — сказал врач.

По его словам, склонность к общей слабости бывает в осенне-зимний период, когда мало света, но это проходит само по себе, как только появляется больше света.

По его словам, состояние гиперсомнии, или повышенной сонливости, также свойственно людям с некоторыми редкими заболеваниям.

"Типичным явлением гиперсомния становится при болезни под названием нарколепсия, когда мозгу не хватает энергии, чтобы находиться в бодром состоянии, и периодически людям надо подремать, чтобы восстановиться. Есть более редкие формы гиперсомнии, например, синдром спящей красавицы, или синдром Клейне-Левина. Чаще это бывает у мужчин, но встречается и у девушек, когда у них резко повышается потребность во сне, и они засыпают на несколько дней или недель. Могут проснуться, поесть, помыться и снова заснуть. Потом это проходит, и они чувствуют себя нормально, и потом снова повторяется. Это загадочная редкая болезнь, причины ее неизвестны", – отметил Полуэктов.

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