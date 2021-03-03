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Правительство выдвинуло экс-главу МИД Австрии в руководство "Роснефти"
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Правительство РФ выдвинуло бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в качестве независимого директора в совет директоров "Роснефти", сообщается в опубликованном на... ПРАЙМ, 03.03.2021
россия, нефть, роснефть, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в качестве независимого директора в совет директоров "Роснефти", сообщается в опубликованном на сайте кабинета министров распоряжении.
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (г. Москва) согласно приложению", — говорится в документе.
В списке кандидатов от правительства РФ в качестве независимого директора значится Катрин Кнайсль без указания должности. С 2017 по 2019 годы она возглавляла министерство иностранных дел Австрии. Она также является доктором права. Кнайсль не входит в текущий состав совета директоров компании.
Также в списке кандидатов перечислены вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава "Роснефти" Игорь Сечин. В качестве независимых директоров: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герард Шредер. Все они являются действующими членами совета директоров "Роснефти".