МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в качестве независимого директора в совет директоров "Роснефти", сообщается в опубликованном на сайте кабинета министров распоряжении.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (г. Москва) согласно приложению", — говорится в документе. "Роснефть" планирует запустить пилот по улавливанию углерода

В списке кандидатов от правительства РФ в качестве независимого директора значится Катрин Кнайсль без указания должности. С 2017 по 2019 годы она возглавляла министерство иностранных дел Австрии. Она также является доктором права. Кнайсль не входит в текущий состав совета директоров компании.

Также в списке кандидатов перечислены вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава "Роснефти" Игорь Сечин. В качестве независимых директоров: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герард Шредер. Все они являются действующими членами совета директоров "Роснефти".