МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ученые из США выяснили, почему люди со второй группой крови больше подвержены риску заразиться новой коронавирусной инфекцией. Результаты их исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances. Скворцова рассказала, как избежать третьей волны COVID

Медики из больницы Brigham and Women's в Бостоне проанализировали, как возбудитель SARS-CoV-2 взаимодействует с эритроцитами каждой из групп крови. Они определили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности коронавируса с красными кровяными тельцами. Вирус использует белковый комплекс RBD, чтобы закрепиться на клетках-хозяевах, и от силы его связывания во многом зависит, насколько легко происходит заражение.

Когда было оценено число антигенов RBD на респираторных клетках и эритроцитах у людей с I, II и III группами крови, выяснилось, что RBD имеет сильное предпочтение для связывания с респираторными клетками людей со второй группой крови и не связывается с эритроцитами второй группы крови или с респираторными клетками и красными кровяными тельцами других групп крови.

Респираторные клетки — клетки эпителия, выстилающего стенки легочных альвеол, и именно через них осуществляется газообмен.

Далее авторы проверили, есть ли подобное предпочтение связывания для RBD вируса SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Несмотря на то, что состав RBD-домена у SARS-CoV-2 и SARS-CoV различен, было обнаружено, что SARS-CoV присуща та же закономерность — предпочтительное связывание с антигенами второй группы крови на респираторных клетках.

Исследователи отмечают, что их результаты не могут однозначно предсказать, как будет протекать COVID-19 у пациентов с различными группами крови, поскольку тяжесть заболевания зависит от очень многих факторов.

Авторы рассчитывают, что дальнейшие наблюдения позволят лучше понять связь между группой крови и восприимчивостью к COVID-19, а также проявлением тех или иных симптомов заболевания.

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