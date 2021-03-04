МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Больше половины россиян не хотели бы работать под руководством женщины, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Опрос показал, что россиян больше всего не устраивает в начальниках

"Социологи установили, что 51,2% россиян не хотели бы работать под руководством женщины. Противоположное мнение высказали 20,6% участников опроса. 28,2% опрошенных выразили уверенность в том, что пол начальника не имеет особого значения", — сказано в материалах.

Вместе с тем 86,4% участников исследования имеют опыт работы под руководством женщины и 43,8% из них заявили, что их руководительница хорошо исполняет или исполняла (если речь о прошлом месте работы) свои обязанности. А 12% низко оценили профессиональные качества своей начальницы. Остальные не смогли ответить на этот вопрос.

Для 58,4% россиян имеет значение возраст руководителя. Больше половины респондентов назвали идеальным возрастом начальницы 40–50 лет, ещё треть — 30–40 лет. Меньше 5% согласны работать в команде женщины-босса моложе 30 лет.

Большинство респондентов уверено, что женщины на руководящих постах ведут себя более эмоционально и менее организованно, чем мужчины. При этом дамы могут дать фору мужчинам в плане креативности и проявления понимания по отношению к подчинённым. Среди главных недостатков женщины-начальницы участники опроса выделили неумение делегировать полномочия, выделение любимчиков, нарушение личных границ, излишняя требовательность и некомпетентность, указывается в исследовании.

По мнению опрошенных, женщины-руководители могут быть наиболее эффективны в таких сферах деятельности, как красота, образование и наука, торговля, медицина, а также искусство, развлечение, СМИ. При этом участники исследования считают, что управленцы женского пола плохо проявляют себя в строительстве, IT и политике.

"Полученные данные указывают на то, что в российском обществе доминируют консервативные представления. Отчасти такая ситуация имеет исторические корни. Жена, мать, хранительница домашнего очага — вот наиболее привычный образ представительницы слабого пола. Мужчины же, напротив, воспринимаются как успешные, решительные и целеустремлённые управленцы", — отмечают авторы исследования. В нем приняли участие свыше 5 тысяч человек в возрасте от 20 до 55 лет.

Читайте также:

Стало известно, сколько россиян хотят остаться на "удаленке"