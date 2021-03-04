МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В США зафиксированы первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. Об этом пишет портал medRxiv. Врач назвал способ контролировать опасное осложнение после COVID

Исследователи из Университета Южной Калифорнии выяснили, что в организмах трех пациентов, у которых диагностирована лейкемииа, следы коронавируса оставались а протяжении более полугода. Речь идет о молодом человека, мальчике и девочке дошкольного возраста.

По словам специалистов, люди с подорванной иммунной системой "очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией".

Врачи опасаются, что "вечное" пребывание вируса в организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям.

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