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В США выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
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В США зафиксированы первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. Об этом пишет портал medRxiv. Исследователи из Университета Южной Калифорнии выяснили, что в организмах трех... ПРАЙМ, 04.03.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В США зафиксированы первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. Об этом пишет портал medRxiv.
Исследователи из Университета Южной Калифорнии выяснили, что в организмах трех пациентов, у которых диагностирована лейкемииа, следы коронавируса оставались а протяжении более полугода. Речь идет о молодом человека, мальчике и девочке дошкольного возраста.
По словам специалистов, люди с подорванной иммунной системой "очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией".
Врачи опасаются, что "вечное" пребывание вируса в организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям.
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