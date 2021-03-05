МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Если начался насморк, то не следует применять сосудосуживающие капли, которые могут вызывать привыкание, лучше несколько дней потерпеть неудобства, посоветовал в интервью радио Sputnik врач-лор высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Диетолог развеяла три главных мифа о похудении и здоровой еде

По его словам, в крайнем случае можно взять лекарство для детей с более низкой концентрацией.

"Если сильно заложен нос, лучше используйте детские сосудосуживающие капли, они хорошо справятся, но концентрация лекарственного средства будет в два раза меньше. Или можно использовать кортикостероидные препараты. Это препараты гормональные, многие их боятся, думают, что они вызывают привыкание, или что из-за них можно располнеть. На самом деле это не так. Эти препараты не действуют мгновенно, сокращение слизистой наступает через часы, уходит отек и начинается отток слизи из полости носа. Достаточно одного нажатия в каждую половину носа. Привыкания к этим препаратам нет и нужды пользоваться ими постоянно не возникает", – объяснил Зайцев.

Врач пояснил, что при самостоятельном лечении насморка или острого ринита есть определенная последовательность действий. По его словам, если чувствуется, что слизь в носу очень вязкая, можно использовать муколитики – спреи или капли, разжижающие слизь. После этого можно приступать к дальнейшим манипуляциям.

"Следующий шаг – солевой раствор, которым промываете полость носа. После важно брызнуть в нос антисептик на водной основе. И самый последний шаг – можно использовать маслянистые капли в нос: персиковое масло, абрикосовое масло, это смягчит слизистую. Внутрь можно принять препарат, который будет обладать противоотечным действием", – посоветовал Зайцев.

Однако, как предупредил он, не всегда можно обойтись без помощи специалиста.

"Если вы чувствуете, что состояние как динамично нарастает, так и проходит – доктор не нужен. В этом случае будут показательны несколько дней. Если вы чувствуете, что прошла неделя, а нос не проходит, нарастают выделения из носа, загустевают, становятся зелеными, начинает давить на уровне щеки, нужно идти к доктору. Острый ринит может переходить уже в острый синусит, воспаление гайморовых пазух. Это состояние может надолго застаиваться в организме человека", – предостерег Зайцев.

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