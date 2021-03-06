МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Дети, заболевшие COVID-19, становятся незаразными через 10 дней, при этом длительность выделения вируса может доходить до месяца, сообщил РИА Новости главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков. Иммунолог не видит предпосылок для массовых повторных заражений COVID-19

"Вирус выделяется у детей до месяца, у большинства детей. Дети через 10 дней в основном становятся незаразными. То есть выделение вируса не означает, что человек заразен", — сказал Тимаков.

При этом он отметил, что вместе с фекалиями COVID-19 может выделяться достаточно длительное время, однако заразиться окружающие от такого человека не смогут.

Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 11 024, до 4 301 159, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве – 1757. Выписаны 15 464 человека, умерли 462.

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