МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чтобы спокойное переносить навязчивость продавцов, которые делают так называемый "холодный обзвон", следует "отвечать вопросом на вопрос", рассказал в эфире радио Sputnik член совета "Гильдии маркетологов" Николай Григорьев. Специалист предупредил об опасности сервисов подделки голоса

По его словам, такая практика массового обзвона россиян с целью что-то продать или предложить какую-то услугу является эффективной, однако следует признать, что никому не нравится, когда ему звонят десятки раз за день.

"Самая главная история состоит в том, что если вам ничего не надо, то вам не надо начинать разговор. Если вам звонят, то вы сразу просите звонящего представиться. Если человек начинает юлить, то надо еще раз узнать у звонящего, кто он, откуда и по какому вопросу. Если продолжают крутить, то вы вешаете трубку. Если человек сознается и пытается вам что-то продать, то вы кладете трубку. Если вы начинаете разговаривать и объяснять, что вам нужно или не нужно, то вы подвергаете себя риску", – сказал маркетолог.

Если человеку действительно нужна та вещь или услуга, которую ему предлагают по телефону, то лучше сразу не соглашаться, а сравнить цены. Юрист сказал, как избавиться от рекламы по телефону

"Если вы совершенно случайным образом думаете, не поменять ли вам прямо сейчас условный стеклопакет, а вам звонят и предлагают его со скидкой, то вы можете поговорить. Желательно при этом сразу не соглашаться и посмотреть в интернете цены и сравнить предложения", – посоветовал Григорьев.

При этом наиболее уязвимы для подобных звонков пожилые люди. Чтобы родные не приобретали товары, которые им на самом деле не нужны, нужно выработать с родственниками алгоритм действий в случае звонка.

"Я рекомендую убедить своих старших, чтобы они этими вопросами не занимались. В моем понимании они должны отвечать по телефону, что у них вопросами покупок занимается сын или дочь и давать их номер телефона. Старшие люди должны отвечать, чтобы звонили их молодым родственникам, и если уже те согласятся, то пожалуйста. Более молодые люди существуют, чтобы защитить родителей и дедов. Пусть старшие переводят стрелки на нас, а мы разберемся", – заключил Григорьев.

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