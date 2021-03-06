БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мар — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V", следует из трансляции, которая велась в Twitter президента. Европейский регулятор начал экспертизу вакцины "Спутник V"

"Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался", — сказал Мадуро.

Ранее президент говорил, что привьется российским препаратом. Им в настоящее время вакцинируются медики Венесуэлы.

"Все исследования говорят, что российская вакцина генерирует хороший иммунный ответ", — отметил президент.

"Спасибо!" — добавил он по-русски.

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