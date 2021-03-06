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Мадуро вместе с супругой вакцинировался "Спутником V"
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V", следует из трансляции, которая велась в Twitter... ПРАЙМ, 06.03.2021
спутник v, вакцинация, новости, экономика, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мар — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V", следует из трансляции, которая велась в Twitter президента.
"Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался", — сказал Мадуро.
Ранее президент говорил, что привьется российским препаратом. Им в настоящее время вакцинируются медики Венесуэлы.
"Все исследования говорят, что российская вакцина генерирует хороший иммунный ответ", — отметил президент.
"Спасибо!" — добавил он по-русски.
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