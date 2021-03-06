МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе видеозвонка обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом рассмотрение заявки на включение вакцины от коронавируса "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Премьер Словакии заявил, что "Спутник V" не отправят назад в Россию

Они поговорили о противодействии распространению COVID и вакцинации населения.

"На сегодняшний день вакцину "Спутник V" получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина по сути стала мировым бестселлером", — приводятся в сообщении слова российского министра.

Стороны также обсудили "ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины "Спутник V" в список лекарств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", добавили в Минздраве.

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