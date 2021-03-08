МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Пандемия и локдаун в ряде европейских стран привели к резкому спаду рождаемости, пишет El Pais. Врачи сказали, когда произойдет рост заболеваемости COVID-19

По данным газеты, в Испании рождаемость в декабре и январе снизилась на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Пандемия резко снизила уровень рождаемости в Испании… Это еще не окончательные данные, но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным", — приводит El Pais слова директора института Национального исследовательского совета Диего Рамиро.

Как отмечается, похожая ситуация наблюдается и в других европейских странах. Так, в декабре в Италии количество новорожденных сократилось на 21,6 процента, а во Франции в январе показатель упал на 13 процентов, пишет газета.

Основными факторами, повлиявшими на решение людей временно отложить создание семьи, стали вынужденная самоизоляция, резкое сокращение рабочих мест и высокая смертность от коронавируса.