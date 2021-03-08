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https://1prime.ru/society/20210308/833187790.html
Испанское СМИ сообщило о новой угрозе для Европы
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Пандемия и локдаун в ряде европейских стран привели к резкому спаду рождаемости, пишет El Pais. По данным газеты, в Испании рождаемость в декабре и январе снизилась на 22,6% по... ПРАЙМ, 08.03.2021
рождаемость, ес, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Пандемия и локдаун в ряде европейских стран привели к резкому спаду рождаемости, пишет El Pais.
По данным газеты, в Испании рождаемость в декабре и январе снизилась на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Пандемия резко снизила уровень рождаемости в Испании… Это еще не окончательные данные, но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным", — приводит El Pais слова директора института Национального исследовательского совета Диего Рамиро.
Как отмечается, похожая ситуация наблюдается и в других европейских странах. Так, в декабре в Италии количество новорожденных сократилось на 21,6 процента, а во Франции в январе показатель упал на 13 процентов, пишет газета.
Основными факторами, повлиявшими на решение людей временно отложить создание семьи, стали вынужденная самоизоляция, резкое сокращение рабочих мест и высокая смертность от коронавируса.