МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии, сообщается в пресс-релизе Итало-российской торговой палаты (в распоряжении РИА Новости). Bloomberg подсчитал потери Европы из-за низких темпов вакцинации

Сообщается, что ранее итальянская компания Adienne Srl, входящая в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech, при поддержке Итало-российской торговой палаты выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины "Спутник V".

"Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины "Спутник V" в Италии", — говорится в сообщении Итало-российской торговой палаты.

По ее данным, местное производство вакцины "Спутник V " должны запустить в июле. "Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года", — отмечается в сообщении.

Торговая палата активно способствовала проведению переговоров между итальянскими и европейскими компаниями и представителями российских государственных структур для обсуждения возможности производства вакцины "Спутник V" в Италии.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.